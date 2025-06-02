Челябинский детсад, где детей закрывают в тёмных туалетах, проверит Следком

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации и доложить в центр.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчёта о ходе проверки в связи с сообщениями о жестоком обращении с детьми в детском саду Миасса (Челябинская область).