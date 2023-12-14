В Подмосковье будут испытывать FPV дроны-перехватчики для защиты аэропортов

Летающие сторожа будут защищать аэропорты от чужих дронов, птиц и зверей.Центр комплексных беспилотных решений при поддержке правительства Московской области разработал и приступает к испытаниям системы защиты аэропортов при помощи FPV-дронов перехватчиков.