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Хюлькенберг усилил тренировки и надеется получить место в «Хаасе» (Speed Week)

Бывший пилот «Формулы-1» Нико Хюлькенберг может вернуться в чемпионат. Согласно сообщениям в немецкой прессе, Хюлькенберг является реальным кандидатом на место в «Хаасе» и команда всерьез рассматривает его кандидатуру наряду с Миком Шумахером.

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