Хюлькенберг усилил тренировки и надеется получить место в «Хаасе» (Speed Week)

Бывший пилот «Формулы-1» Нико Хюлькенберг может вернуться в чемпионат. Согласно сообщениям в немецкой прессе, Хюлькенберг является реальным кандидатом на место в «Хаасе» и команда всерьез рассматривает его кандидатуру наряду с Миком Шумахером.