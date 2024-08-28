ТАСС: Евросоюз в ближайшее время не отправит инструкторов на Украину из-за разногласий

Против отправки специалистов выступили Австрия, Венгрия и ФРГ Государства Евросоюза в настоящий момент не готовы принять решение об отправке своих инструкторов на Украину из-за разногласий по данному вопросу.
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