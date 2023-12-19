Россиянин едва не скончался в небе из-за поведения норвежских авиадиспетчеров

В Норвегии отказали российскому самолету с тяжелобольным пассажиром на борту в экстренной посадке в аэропорту страны.
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