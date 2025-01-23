УПЦ: прихожан в Чернигове лишили возможности поклоняться мощам святых

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) лишили возможности поклоняться мощам святых в Свято-Троицком кафедральном соборе в Чернигове после перевода его на баланс государственного заповедника.
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