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УПЦ: прихожан в Чернигове лишили возможности поклоняться мощам святых

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) лишили возможности поклоняться мощам святых в Свято-Троицком кафедральном соборе в Чернигове после перевода его на баланс государственного заповедника.

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