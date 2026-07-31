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Аргументы и Факты

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Офицер Дандыкин объяснил атаку на новые маркетплейсы

Офицер Дандыкин объяснил атаку на новые маркетплейсы

Попытки украинских беспилотников поразить крупный маркетплейс Ozon в городе Зеленодольске в Татарстане в ночь на 31 июля, как и центры Wildberries в разных регионах, преследуют цель спровоцировать в России социальный взрыв, однако добиться дестабилизации общества противнику не удастся.

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