Офицер Дандыкин объяснил атаку на новые маркетплейсы

Попытки украинских беспилотников поразить крупный маркетплейс Ozon в городе Зеленодольске в Татарстане в ночь на 31 июля, как и центры Wildberries в разных регионах, преследуют цель спровоцировать в России социальный взрыв, однако добиться дестабилизации общества противнику не удастся.