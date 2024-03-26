Привыкли наживаться на чужом несчастье. Что на этот раз выкинули США

Президент США Джо Байден на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе© AP Photo / Mindaugas Kulbis Сегодня 2,6K прочитали Надежда Сарапина Санкции вынудили ЕС перейти с российской древесины на американскую и турецкую.
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