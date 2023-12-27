Что такое голосовой помощник . Что они умеют и как работают

Голосовой помощник — это персональный ассистент, доступный любому обладателю смартфона. В принципе, его можно даже попросить сварить кофеЧто такое голосовой помощникГолосовой помощник – это программное обеспечение, которое позволяет пользователям взаимодействовать с устройствами с помощью голосовых команд.