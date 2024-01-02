Золото: почему этот металл такой мягкий

Золото — один из самых удивительных и ценных материалов на планете. Его пластичность и мягкость делают его востребованным не только в ювелирной отрасли, но и в электронике, медицине и других научных сферах.
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