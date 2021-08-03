Американцев исключили из честной игры на Олимпиаде

Американцев исключили из честной игры на Олимпиаде

Виктория Никифорова Российские олимпийцы проявили в Токио поистине византийское коварство. Приехали с урезанной по самое не могу командой: десять легкоатлетов вместо обычных ста — это вообще как? Выдержали девятый вал пропагандистского хейта.

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