Tourdom: более 40 авиарейсов отменили из-за плана «Ковер» в Сочи

Более 40 рейсов пришлось отменить из-за плана "Ковер" в аэропорту Сочи, сообщает Tourdom.В аэропорту Сочи на фоне ограничений на прием и выпуск воздушных судов задерживались 136 рейсов — 75 на вылет и 61 на прилет.