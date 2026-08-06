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Tourdom: более 40 авиарейсов отменили из-за плана «Ковер» в Сочи

Tourdom: более 40 авиарейсов отменили из-за плана «Ковер» в Сочи

Более 40 рейсов пришлось отменить из-за плана "Ковер" в аэропорту Сочи, сообщает Tourdom.В аэропорту Сочи на фоне ограничений на прием и выпуск воздушных судов задерживались 136 рейсов — 75 на вылет и 61 на прилет.

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