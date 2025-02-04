Абхазцы выбрали фаворита в гонке на пост президента

ИНСОМАР: более 40% жителей Абхазии будут голосовать за Гунбу на выборах Более 40% жителей Абхазии, которые точно пойдут на выборы президента государства, будут поддерживать кандидата Барду Гунбу, значится в аналитической части опроса ИНСОМАР.
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