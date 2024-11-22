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Цены на новостройки бизнес-класса Москвы превысили ₽500 тыс. за 1 кв. м

Цены на новостройки бизнес-класса Москвы превысили ₽500 тыс. за 1 кв. м

Стоимость квартир и апартаментов бизнес-класса планомерно растет за счет спроса покупателей, который в свою очередь поддерживается различными акциями от застройщиков К ноябрю средневзвешенная цена новостроек бизнес-класса (квартиры и апартаменты) в старых границах Москвы составила 531 тыс.

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