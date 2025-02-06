Архангелогородца обвинили в попытке дать взятку «сотруднику полиции»

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего архангелогородца, которого обманули мошенникиМужчина подозревается в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.
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