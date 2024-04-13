Муж Блиновской с винтовкой в руках ушел на СВО: в чем стратегия бизнесмена

Муж Елены Блиновской ушел на фронт. Рассказываем, что его на это побудило. По последним данным издания SHOT, бизнесмен Алексей Блиновский предпринял шаг в попытке избежать дальнейших потерь своего последнего бизнеса.
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