Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 508 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zhanna
    Белорусия-нет,Грузия-нет,Казахстан-да,Молдавия-да,Азейбарджан-да,Япония-да,Какие соседи Росс...
  • Юрий Во
    Проблема "похабного мира", после победы России - это действительно проблема № 1. Нынешний Кремль с Путиным недостаточ...Украина прекратит...
  • Boris Borisov
    Ага, а потом мы этих бандеровцев  , которые убивали наших ребят  , -простим. А Путин выступит с очередной блевотиной ...Украина прекратит...

Разрыв шаблона: 5 вещей на Кубе, которые просто не укладываются в голове

Разрыв шаблона: 5 вещей на Кубе, которые просто не укладываются в голове

Когда летишь на тропический остров, который знаешь по ярким и красочным фотографиям с ретро-автомобилями и радостными людьми, ожидаешь окунуться в атмосферу безудержного веселья и беззаботности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Tsvetkov
Про сегодняшнее время не знаю, был на Кубе в командировке в середине 80-х. Нищих не видел, унылых не видел. Молока и фруктов было достаточно. Везде обслуживающий персонал работал очень хорошо. В рестораны было не попасть и посетителями были в основном не туристы. Два раза в год дети всем классом с учителем ездили на две недели в пионерский лагерь. Побывал там, кормили не то, что хорошо, а очень хорошо. Сидел за одним столом с детворой и ел, то, что и они. Наверное  что-то изменилось
Ответить
21 час.
Т
Татьяна
Гнусная, провокационная статейка.....
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх