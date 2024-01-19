Когда летишь на тропический остров, который знаешь по ярким и красочным фотографиям с ретро-автомобилями и радостными людьми, ожидаешь окунуться в атмосферу безудержного веселья и беззаботности.
Разрыв шаблона: 5 вещей на Кубе, которые просто не укладываются в голове
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Tsvetkov
Про сегодняшнее время не знаю, был на Кубе в командировке в середине 80-х. Нищих не видел, унылых не видел. Молока и фруктов было достаточно. Везде обслуживающий персонал работал очень хорошо. В рестораны было не попасть и посетителями были в основном не туристы. Два раза в год дети всем классом с учителем ездили на две недели в пионерский лагерь. Побывал там, кормили не то, что хорошо, а очень хорошо. Сидел за одним столом с детворой и ел, то, что и они. Наверное что-то изменилось
Ответить
21 час.
Т
Татьяна
Гнусная, провокационная статейка.....
Ответить
20 час.
Свежие комментарии