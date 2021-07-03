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В США стремительно растут продажи Mitsubishi за 2021-ый год

В США стремительно растут продажи Mitsubishi за 2021-ый год

По официальной информации, компании Mitsubishi удалось добиться больших успехов — более чем в два раза увеличить продажи за второй квартал нынешнего года, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го года.

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