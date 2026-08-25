Российские Вооружённые силы начали изолировать Украину не только от Чёрного моря, но и от портов Дуная и сухопутной границы с Европой, чтобы окончательно закрыть транзит поставок военной помощи США/НАТО режиму Киева.
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