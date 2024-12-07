Опубликована афиша празднования Нового года в Кемерове

Власти Кемерова опубликовали программу празднования Нового года на площади Советов.Перед основным торжеством кемеровчан с новым годом поздравят президент России Владимир Путин, губернатор Кузбасса Илья Середюк и мэр Кемерова Дмитрия Анисимова.
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