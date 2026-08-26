Происшествия
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Происшествия

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В Каланчакском округе Херсонской области сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическую акцию для водителей СИМ

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, сотрудники Госавтоинспекции Отделения МВД России «Каланчакское» провели профилактическую акцию, направленную на предупреждение нарушений Правил дорожного движения для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также на снижение тяжести последствий дорожно - транспортных происшествий.

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