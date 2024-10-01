С 1 октября увеличен утилизационный сбор на машины.Прирост должен составить от 70% до 85%.На данный момент этот сбор используют для регулирования рынка, рассказал РИА Новости Крым исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.
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