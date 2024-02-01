В Госдуме указали на скатывание Швейцарии в русофобию после поддержки санкций

Швейцария скатывается в стан русофобов и теряет нейтральность, которой так гордилась. Таким образом первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал «Известиям» 1 февраля присоединение Берна к 12-му пакету санкций Евросоюза в отношении Москвы.