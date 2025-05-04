Против США формируется невероятный альянс

Нам надо брать пример с Китая. Не верить Трампу и его посулам. Нравится ему дружить с просроченным Зелей - флаг ему в руки, барабан на шею. Ещё пожалеет об этом.

alik3456 Джексон

А кто в америку верит? Только те которых америка приручила в 90-ые и которые сидят в правительстве и гадят русскому народу по указке сша... И когда же появится жесткая рука , чтоб эту гниль выгнали нахрен в Магадан...