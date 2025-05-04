Насчет японо-китайского альянса против США — это, конечно, сегодня звучит как шутка юмора. Но мировая антикитайская экономическая война Дональда Трампа — это никакая не шутка, в том числе для Японии.
Против США формируется невероятный альянс
Комментарии
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Владимир Козлов
Нам надо брать пример с Китая. Не верить Трампу и его посулам. Нравится ему дружить с просроченным Зелей - флаг ему в руки, барабан на шею. Ещё пожалеет об этом.
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14 час.
alik3456 Джексон
А кто в америку верит? Только те которых америка приручила в 90-ые и которые сидят в правительстве и гадят русскому народу по указке сша... И когда же появится жесткая рука , чтоб эту гниль выгнали нахрен в Магадан...
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12 час.
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