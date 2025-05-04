Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Дед забыл таблетки на ночь выпить. Вангую через год жена милашка будет его в сортир на поводке водить как джилл бидона.Последние события...
  • alik3456 Джексон
    А кто в америку верит? Только те которых америка приручила в 90-ые и которые сидят в правительстве и гадят русскому н...Против США формир...
  • Владимир Соловьев
    Американские спецслужбы продолжают держать под контролем оборонную логистику Германии. НА ОДНОМ ИЗ МИТИНГОВ В ГЕРМАНИ...В Европе мечтают ...

Против США формируется невероятный альянс

Против США формируется невероятный альянс

Насчет японо-китайского альянса против США — это, конечно, сегодня звучит как шутка юмора. Но мировая антикитайская экономическая война Дональда Трампа — это никакая не шутка, в том числе для Японии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Козлов
Нам надо брать пример с Китая. Не верить Трампу и его посулам. Нравится ему дружить с просроченным Зелей - флаг ему в руки, барабан на шею. Ещё пожалеет об этом.
Ответить
14 час.
alik3456 Джексон
А кто в америку верит? Только те которых америка приручила в 90-ые и которые сидят в правительстве и гадят русскому народу по указке сша... И когда же появится жесткая рука , чтоб эту гниль выгнали нахрен в Магадан...
Ответить
12 час.
наверх