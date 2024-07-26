Церемонию открытия Олимпиады в Париже может омрачить ливень

Французский метеоролог назвал прогноз на вечер катастрофой.фото: olympics.com--> Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже прогнозируется сильный дождь, что может стать катастрофой для праздника, заявил французский метеоролог Патрик Марльер.
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