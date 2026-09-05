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Изак Аджар: «Спасибо Мекьесу и «Ред Булл» за упорный труд ради возвращения подиума в Монако»

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар высказался после решения Международного апелляционного суда ФИА, который вернул французу третье место по итогам Гран-при Монако.

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