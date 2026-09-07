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Тренер «Милана» Аморим: «Мы не заслужили победу в игре с «Ювентусом»

Тренер «Милана» Аморим: «Мы не заслужили победу в игре с «Ювентусом»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим заявил, что его команда не заслужила победу в матче 3-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом».

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