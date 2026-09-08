Константин Малофеев: "Шестая колонна работает в полную силу"

Учредитель Царьграда Константин Малофеев анонсировал редакционное расследование, подчеркнув: "Шестая колонна работает в полную силу".
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