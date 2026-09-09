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Московский комсомолец в Израиле

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Израильская медицина: стартап на костылях, или как лечить бардак инновациями

Израильская медицина: стартап на костылях, или как лечить бардак инновациями

Израиль, страна, где роботы делают операции на мозге, а пациенты ночуют в коридорах, умудряется сочетать хай-тек с хаосом, а стартап-нацию — с медициной эпохи динозавров .

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