Автоэксперт рассказал, как правильно покупать авто в кредит

Он сообщил, что не стоит раньше установленного графика погашать задолженность.Ведущий автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как нужно правильно подходить к приобретению автомобиля в кредит, чтобы избежать финансовых затруднений в процессе выплат.
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