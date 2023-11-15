Автоэксперт рассказал, как правильно покупать авто в кредит

Он сообщил, что не стоит раньше установленного графика погашать задолженность.Ведущий автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как нужно правильно подходить к приобретению автомобиля в кредит, чтобы избежать финансовых затруднений в процессе выплат.