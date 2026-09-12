Неприемлемый ущерб для Украины прямо сейчас: Каков он? Как отметил политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук, в случае с Украиной базовый фактор неприемлемого ущерба сейчас - это, несомненно, перекрытие внешней помощи.