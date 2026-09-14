Спутниковый мониторинг выявил высокие выбросы оксидов азота от дата-центра Colossus-2 Илона Маска

Крупнейший в мире дата-центр искусственного интеллекта Colossus-2, расположенный в Мемфисе и принадлежащий компании SpaceXAI Илона Маска, стал источником значительных выбросов оксидов азота (NOx), что выявлено с помощью спутникового мониторинга.
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