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РИА Новый день

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СКР проводит расследование по факту гибели на Малой Оби двух человек

Следователи СКР проводят расследование обстоятельств гибели на реке Малая Обь двух человек. Ранее «Новый День» уже сообщал, что спасатели обнаружили и достали тела из воды.

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