NCSoft подает в суд на новую MMORPG, которая будет запущена через несколько дней ROM:...

NCSoft подает в суд на новую MMORPG, которая будет запущена через несколько днейROM: Remember Of Majesty – новая мультиплатформенная MMORPG от Kakao Games, выход которой на Западе состоится уже через несколько дней (27 февраля).
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