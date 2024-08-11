«Милан» пока не убедил «Рому» отпустить Абрахама. Форварда может подписать «Эвертон»

Voce Giallo Rossa со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что «россонери» пока не смогли представить «Роме» достаточно убедительное предложение о трансфере форварда, хотя Паулу Фонсека считает англичанина идеальным кандидатом для усиления атаки.
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