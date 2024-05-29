Симоньян: Запад не готов к третьей мировой войне

Запад не готов к третьей мировой войне, европейцы только испытывают Россию на прочность. Такое мнение выразила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».