Словакия рассматривает уступки ЕС по запрету энергетических ресурсов России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что возможно добиться определенных уступок от Европейской комиссии по вопросу введения запрета на поставки энергоресурсов из России в Европейский союз.
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