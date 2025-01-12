«Саудовцы нас трогали, фотографировали – это постыдно, я бросила телефон в одного из них. Их были тысячи, и никого для защиты нас». Жена игрока «Мальорки» о матче с «Реалом»

«Мальорка» проиграла «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании в Джидде. После матча стало известно, что саудовские болельщики вели себя непристойно – «трогали за задницы» близких игроков и «шлепали и щупали».
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