Общественная служба новостей

1 303 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    "Все течет, все меняется"... и довольно скоро изменится и структура ООН, и сам Мир... и немного изменимся и мы... )) ...Небензя: РФ сожал...
  • Михаил Кукушкин
    Ага, стратегические объекты....«Одессу и область...
  • Лариса Поплавская
    И вам гадам спонсорам фашизма  и терроризма, убийцам достанется. Бог  Он все видит и по делам вашим воздаст по полной...Макрон: Франция и...

Ученые обнаружили признаки возможной жизни на спутнике Сатурна Энцеладе

Ученые обнаружили признаки возможной жизни на спутнике Сатурна Энцеладе

Международная группа исследователей, которую возглавлял сотрудник Китайского научно-технического университета Хао Цзихуа, пришла к заключению, что в подледном океане, который существует на спутнике Сатурна Энцеладе, может присутствовать фосфор.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх