Ученые обнаружили признаки возможной жизни на спутнике Сатурна Энцеладе

Международная группа исследователей, которую возглавлял сотрудник Китайского научно-технического университета Хао Цзихуа, пришла к заключению, что в подледном океане, который существует на спутнике Сатурна Энцеладе, может присутствовать фосфор.
Международная группа исследователей, которую возглавлял сотрудник Китайского научно-технического университета Хао Цзихуа, пришла к заключению, что в подледном океане, который существует на спутнике Сатурна Энцеладе, может присутствовать фосфор.
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