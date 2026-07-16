Врач Васильева: при церкариозе нужно обратиться за медпомощью

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Екатерина Васильева предупредила, что сильный зуд при церкариозе может привести к осложнениям, поэтому пострадавшему следует обратиться за медпомощью.
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