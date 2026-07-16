RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Врач Васильева: при церкариозе нужно обратиться за медпомощью

Врач Васильева: при церкариозе нужно обратиться за медпомощью

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Екатерина Васильева предупредила, что сильный зуд при церкариозе может привести к осложнениям, поэтому пострадавшему следует обратиться за медпомощью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии