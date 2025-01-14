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Иеромонах Дамиан (Липчевский) посетил отделение сестринского ухода Дарагановской участковой больницы.

Иеромонах Дамиан (Липчевский) посетил отделение сестринского ухода Дарагановской участковой больницы.

По благословению настоятеля мужского монастыря в честь иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь) игумена Максима (Юндила) клирик обители иеромонах Дамиан (Липчевский) с прихожанами Пантелеимонского храма аг.

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