Иеромонах Дамиан (Липчевский) посетил отделение сестринского ухода Дарагановской участковой больницы.

По благословению настоятеля мужского монастыря в честь иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь) игумена Максима (Юндила) клирик обители иеромонах Дамиан (Липчевский) с прихожанами Пантелеимонского храма аг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии