Арт-терапия на борту речного электросудна в рамках проекта «Искусство в метро»

На борту речного электросудна состоялась арт-терапия в рамках проекта «Искусство в метро». Художники проекта в процессе творчества попытались ощутить расслабляющее действие воды и проверить свои навыки в нестандартной обстановке.
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