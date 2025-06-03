Внуков не ждать? Какие методы воспитания лишают ребенка счастливого будущего

Действия родителей с самого младенчества влияют на ребенка и формирование его личности. Потому неудивительно, что у людей, росших в нездоровой обстановке, возникают проблемы в построении близких отношений.
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