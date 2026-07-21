НАСА сообщило: Маврикий стал 70-м участником программы Artemis

Маврикий присоединился к лунной программе США Artemis, став 70-й страной-участником. Соглашение подписал постоянный секретарь Министерства высшего образования, науки и исследований Навиндсинг Джугмохунсинг, выразив готовность содействовать развитию космической деятельности.
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