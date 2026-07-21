Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 549 подписчиков

НАСА сообщило: Маврикий стал 70-м участником программы Artemis

НАСА сообщило: Маврикий стал 70-м участником программы Artemis

Маврикий присоединился к лунной программе США Artemis, став 70-й страной-участником. Соглашение подписал постоянный секретарь Министерства высшего образования, науки и исследований Навиндсинг Джугмохунсинг, выразив готовность содействовать развитию космической деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии