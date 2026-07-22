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«Не настроены серьезно»: в США оценили готовность Ирана к переговорам

«Не настроены серьезно»: в США оценили готовность Ирана к переговорам

МОСКВА, 22 июля, ФедералПресс. Исламская Республика Иран выходила на связь с Соединенными Штатами с предложением начать переговоры по урегулированию вооруженного конфликта – как напрямую, так и через посредников.

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