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Reuters отмечает превышение довоенного уровня экспорта нефти Ближним Востоком

Reuters отмечает превышение довоенного уровня экспорта нефти Ближним Востоком

Поставки нефти с Ближнего Востока в конце сентября неожиданно приблизились к довоенным уровням и в отдельные дни даже превысили их.

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