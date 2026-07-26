Алексей Тан

""Без «топливного Госплана» аграриям не выжить"" :======= Пора!... давно пора, различным ЕВРЕЕ-комми и ИХ не до деланным потомкам!... возрождать СВОЙ "госпплан" ... в постели с девкой своей!.... А Российское С/Х, ещё в 00-вых, выбрало для себя путь развития и формы хозяйствования.