Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 512 подписчиков

Без «топливного Госплана» аграриям не выжить

Без «топливного Госплана» аграриям не выжить

Без «топливного Госплана» аграриям не выжить Павел Грудинин: Жизненно важные отрасли должны принадлежать государству, а не обогащать олигархов и чиновников Елена Янчук Фото: Эрик Романенко/ТАСС Топливный кризис может серьезно сказаться на ценах на продовольствие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
&quot;&quot;Без «топливного Госплана» аграриям не выжить&quot;&quot; :======= Пора!... давно пора, различным ЕВРЕЕ-комми и ИХ не до деланным потомкам!... возрождать СВОЙ &quot;госпплан&quot; ... в постели с девкой своей!.... А Российское С/Х, ещё в 00-вых, выбрало для себя путь развития и формы хозяйствования.
Ответить
1 м.