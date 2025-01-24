Sun: около 40 человек пострадали из-за аварийной посадки самолета в Нигерии

Около 40 человек пострадали из-за аварийной посадки самолета в Нигерии, передает издание Sun. "Четыре пассажира и два члена экипажа серьезно пострадали, еще 27 пассажиров и пять членов экипажа получили легкие травмы, что в общей сложности составило 38 человек", — передает издание слова директора по связям с общественностью и защите прав потребителей Федерального управления аэропортов Нигерии (FAAN) Обиагели Ораха.