Губернатор Андрей Травников поручил обеспечить качество работ на объектах благоустройства с учетом возможностей подрядчиков

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области временно исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Денис Архипов доложил о готовности объектов благоустройства в Новосибирской области.
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