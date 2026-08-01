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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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World Rugby может отстранить сборную Самоа на четыре года из-за того, что правительство страны отозвало поддержку национального регбийного союза

Сборная Самоа по регби может быть отстранена от международных соревнований.  Как сообщает Le Parisien, национальная сборная «находится в состоянии хаоса» после того, как правительство страны приняло решение отозвать поддержку Lakapi Samoa – национального регбийного союза.

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